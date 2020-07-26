Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayasofya’nın 86 yıl sonra özüne dönmesini yurt dışından olduğu kadar yurt içinden bir grup da istemiyordu. Tarihî günde, hutbeye sancakların altında elinde kılıçla çıkan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fatih’in vakfiyesinden hatırlatmalar yaptı. Bu anlamlı sözler sonrası çılgına dönen Ayasofya’nın müze kalmasını isteyen kesimler, Diyanet’e ve Erbaş’a sosyal medya üzerinden taarruza geçti. Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da Diyanet İşleri Başkanı’na sahip çıktı.

O STK’lar arasında yer alan Türkiye Düşünce Platformu, “Ayasofya-i Kebir Şerif-i Camii’nin açılışından rahatsız olanlar, hutbe üzerinden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a saldırıyor” ifadesini kullandığı açıklamasında özetle şöyle dedi:

∂ Dün İstanbul’dan yönetilen halklar, bugün dünyanın üçte ikisinde hâlâ varlıklarını korumaya devam ediyor. Ayasofya’nın ibadete açılışı bu halklara verilen bir uyanış mesajıdır; “Kalk borusu”dur.

∂ Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızın okuduğu Fatih Vakfiyesi, siyasi anlamda, Fatih Sultan Mehmed Han Hazretlerinin emaneti ile ilgili olarak vakfiyesine sadakat, din, tarih, hukuk, ahlak ve insanlık borcudur.

∂ Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, Hazreti Davud’un kılıcını remzeden bir kılıçla hutbe okuması, risalete saygının yanında, bir örneği kurtuluş savaşı sırasında Kahramanmaraş Ulu Camii’de yaşandığı gibi, ‘zulme, sömürüye, işgale boyun eğmeyeceğiz’ mesajıdır.

∂ Ancak kökleri bu topraktan beslenmeyen nasipsizler, İngiltere Kraliçesinin elindeki kılıca ses çıkarmaz veya çıkaramaz iken Sayın Erbaş’a saldırmakta ve karalamaya çalışmaktadır.

∂ Bugün, Ayasofya’nın camiye çevrilmesine karşı çıkanlar, Ayasofya’yı yıkan, Konstantinapolisi işgal eden katolik haçlı askerlerinin yanında saf tutuyor. Oysa Bizans halkı, “Başımızda kardinal şapkası görmektense Osmanlı sarığı görmeyi yeğ tutarız” diyerek Fatih’in ordusunda asker oldu. Fatih İstanbul’u, Bizanslılarla birlikte, Ayasofya’yı yıkan Latin işgalinden kurtardı.

∂ Fatih’in 6 asır önceki vakfiyesi ve vasiyetnamesindeki ifadelerden yola çıkarak siyasi birtakım argümanlarla ortalığı karıştırmak isteyenleri edebe davet ediyoruz. Fatih Vakfiyesi, tapuda Vakıflarda aynen duruyor. Onu yayınlamayı da mı yasaklayacaksınız? Siz kimsiniz? Bu cüret ve cesareti nereden alıyorsunuz?

∂ Diyanet İşleri Başkanımızı cesur, vakur duruşundan dolayı tebrik ediyoruz.