Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karakavuz köyünde meydana geldi.

TARIM ARACINI ÖDÜNÇ VERMEDİ DİYE AMCASINI KAFASINDAN VURARAK ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre, 3 hafta önce cezaevinden çıkan Ali A., amcası Dursun A.’nın yanına giderek patpat diye tabir edilen tarım aracını ödünç istedi. Dursun A. yeğeni Ali A.’ya patpatı vermek istemediği için Ali. A. babasının evine giderek silahını aldıktan sonra amcası Dursun A’nın evine dönerek amcasını kafasından vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri Dursun A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri ve Cumhuriyet savcısı evde incelemelerde bulundu. Dursun A.’nın cansız bedeni otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ali A.’yı arama çalışmaları sürüyor.