MSB: Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk Bayrağı'nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır.
MSB: Yunanistan'da Türk Bayrağı'nın yakılmasını şiddetle kınıyoruz
26.07.2020 - 15:13 | Son Güncelleme: 26.07.2020 - 15:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk Bayrağı'nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,Yunanistan,
720812 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/720812.aspx
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