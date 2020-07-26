Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MSB: Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk Bayrağı'nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır.