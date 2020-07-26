Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Isparta'da bir, İzmir'de bir, Kahramanmaraş'ta bir, Kastamonu'da bir, Elazığ'da iki, Kütahya'da bir, Çanakkale'de 5 olmak üzere 12 yerde yangınlarla mücadele edildi. Tüm yangınların şu saat itibarıyla söyleyebilirim ki hepsi kontrol altında. Hepsinin soğutma faaliyetleri sürdürülüyor."
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den yangın açıklaması
26.07.2020 - 19:19 | Son Güncelleme: 26.07.2020 - 19:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Isparta'da bir, İzmir'de bir, Kahramanmaraş'ta bir, Kastamonu'da bir, Elazığ'da iki, Kütahya'da bir, Çanakkale'de 5 olmak üzere 12 yerde yangınlarla mücadele edildi. Tüm yangınların şu saat itibarıyla söyleyebilirim ki hepsi kontrol altında. Hepsinin soğutma faaliyetleri sürdürülüyor."
Etiketler : Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli,yangın,
720860 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/720860.aspx
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