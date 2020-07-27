Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Danıştay kararının ardından 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz'da kılınan cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar ile dünyanın farklı ülkelerinden, farklı ırklardan Müslümanlar hem ibadet etmek hem de ziyaret için Ayasofya-i Kebir Camii’ne gelmeye dün de devam etti. Her yaştan ziyaretçileri ağırlayan Ayasofya-i Kebir Camii bahçesinde de yoğunluk yaşandı. Vatandaşların caminin bahçesinde dua ettiği, fotoğraf çektiği ve dinlendiği görüldü. Ayrıca, yabancı turistlerden oluşan kafileler de rehberlerle camiye geldi. Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen çok sayıda Müslüman’ın akın ettiği caminin önünde, sabah ve öğle namazı öncesinde kuyruk oluştu. Cami içine giremeyen Müslümanlar, namazlarını Ayasofya Meydanı’nda eda etti. Bazı vatandaşların tekbir getirdiği gözlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları için yönlendirdi. Bu arada, öğle namazı öncesinde ekipler camiyi dezenfekte etti. Meydana girişlerdeki tüm noktalarda güvenlik kontrolleri de devam etti. Aileleriyle birlikte 24 saat ibadete açık olan camiye girmenin mutluğunu yaşayan çocuklar ise özellikle caminin sembollerinden biri hâline gelen “Gli” isimli kediyle oynadı.



BU ANI YAŞAMAK NASİP OLDU

Ayasofya'yı ziyaret edenlerden Abdurrahman Doğdu, gözyaşlarını tutamadığını dile getirerek "Bu anı yaşamayı Allah nasip etti. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi. Fransa'dan gelen Ali Osman Bener ise "Annemi ve babamı vatanımı görmeden Ayasofya'yı ziyaret ettim" ifadelerini kullandı. Dünyaevine girmeden önce camiyi ziyarete gelen damat İdris Yılmaz ve gelin Hilal Uzun da camiye girip dua ettiklerini ve hatıra fotoğrafı çektirdiklerini söyledi.



AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ ŞERİFİ’NE ATANAN DİN GÖREVLİLERİ:

Şerefli ve ağır bir yük omuzlarımızda

Diyanet İşleri Başkanlığı, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii için üç imam ve beş müezzin görevlendirdi. Duygularını paylaşan din görevlilerinden Ayasofya Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, yeni görevi kendisine tebliğ edilirken çok duygulandığını söyledi. Boynukalın “Bu vazifeyi Allah’ın yardımıyla, milletimizin duasıyla inşallah en güzel vech ile yapmaya çalışacağız. Gerçekten şerefli ve ağır bir yük omuzlarımızda. İçimden belki bir dua olarak geçirmişimdir, Rabbim bize nasip ederse böyle bir şeyi ama bir hayaldi ve elhamdülillah gerçekleşti. Çok memnun ve mutluyum” dedi.

Ayasofya imamlarından Ferruh Muştuer ise bu görev tayin edilmesinin hep hayali olduğunu kaydederek, “29 Mayıs’ta fetih kutlamaları gününde burada Fetih Suresi okundu, o da bize nasip oldu. Orada dua ettim zaten, ümit ettim, arzu ettim. Cenab-ı Hakk tekrar burayı cemaatiyle buluştursun ve buluşturduğunda burada hizmet etmeyi nasip eylesin diye dua ettik” diye konuştu.

Ayasofya-i Kebir Camii müezzinlerinden Şükrü Asıleren de “Elhamdülillah, Rabbim de lütfeyledi, farklı bir duygu, kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir duygu” diyerek hislerini paylaştı.