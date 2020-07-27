Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Virginia ABD-Türk Amerikan Dernekleri Kurulu (Assembly of Turkish American Associations - ATAA), üyelerinin desteği ve yönetim kurulunun oy birliğiyle aldığı karar uyarınca Birleşmiş Milletler Küresel İletişim Bölümü (UNDGC) ile 30 Mart 2020'de “iş birliği” sürecini başlatma kararı aldı. 1979'da Amerika'da yaşayan Türklere yapılan hakaret ve saldırılarla mücadele etmek için kurulan ATAA, Birleşmiş Milletler'in program ve çalışmalarına kendisine üye dernekler ile birlikte etkin olarak katılacak.