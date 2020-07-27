Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, İstanbul Sözleşmesi'nde yer alan bazı maddelerin ideolojik olduğunu savunarak, söz konusu sözleşmeden çekilmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bir öneride bulunacaklarını söyledi. Ziobro, sözleşme ile "biyolojik cinsiyete karşı sosyo-kültürel cinsiyetin" inşa edilmeye çalışıldığını, bu durumun Polonya tarafından kabul edilemez ve zararlı olarak değerlendirildiğini vurguladı. Ziobro, sözleşmenin bazı maddelerinin çocuk ve gençlere eşcinsellerin aile kurabilecekleri yönünde eğitim verilmesini öngördüğünü, bunun kabul edilemez olduğunu belirterek, "LGBT’liler arasında aile ilişkisi kurulmasının teşvik edilmesine karşı çıkıyoruz, bu daha ziyade sol ve eşcinsel çevrelerin savunduğu bir yaklaşım" görüşünü paylaştı.



İstanbul Sözleşmesi hakkında konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise, “Evliliğin hafifletildiği, evlilik dışı ilişkilerin normal gösterildiği hatta özendirildiği, boşanmaların ve nikâh dışı, evlilik dışı ilişkilerin teşvik edildiği bir sözleşmeyi bırakın muhafaza etmeyi, derhal behemehâl yırtıp atmamız lazım” diye konuştu.

MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar da, İstanbul Sözleşmesini savunan Koç, Borusan ve Sabancı Holding'in de bulunduğu bazı iş dünyasına yönelik yaptığı açıklamada, "İş dünyasının bir bölümü kadın-erkek eşitliği gibi bir sözün arkasına sığınarak değerlerimizi kökünden kazımak için her türlü hayat biçimini dayatıyor. İstanbul Sözleşmesi kutsal bir metin değildir ve tartışılabilir. Batı dayatması olan bu sözleşme yerine bizler devlet ve millet olarak kendi kültür ve inancımıza uygun bir sözleşme yapabiliriz" dedi.