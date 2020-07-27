MSB: Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.
MSB: 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
27.07.2020 - 10:56 | Son Güncelleme: 27.07.2020 - 10:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.
Etiketler : terörist,
720967 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/720967.aspx
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