MSB: Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Barış Pınarı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 1 PKK/YPG’li terörist, Fırat Kalkanı bölgesinde de 1 DEAŞ’lı terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
MSB: 3 terörist gözaltına alındı
27.07.2020 - 11:28 | Son Güncelleme: 27.07.2020 - 11:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Barış Pınarı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 1 PKK/YPG’li terörist, Fırat Kalkanı bölgesinde de 1 DEAŞ’lı terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
Etiketler : MSB,terörist,gözaltı,
720975 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/720975.aspx
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