Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere Kurban Bayramı dolayısıyla Ağustos ayında iki defa aileleriyle görüşme imkanı sağlayacak. 1-10 Ağustos ve 15-31 Ağustos tarihleri arasında tutuklu ve hükümlüler korona virüs önlemleri kapsamında birinci dereceden akrabalarından iki kişiyle kapalı görüş yapabilecek.