Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere Kurban Bayramı dolayısıyla Ağustos ayında iki defa aileleriyle görüşme imkanı sağlayacak. 1-10 Ağustos ve 15-31 Ağustos tarihleri arasında tutuklu ve hükümlüler korona virüs önlemleri kapsamında birinci dereceden akrabalarından iki kişiyle kapalı görüş yapabilecek.
Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere aileleriyle görüşme imkanı sağlanacak
27.07.2020 - 12:01 | Son Güncelleme: 27.07.2020 - 12:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere Kurban Bayramı dolayısıyla Ağustos ayında iki defa aileleriyle görüşme imkanı sağlayacak. 1-10 Ağustos ve 15-31 Ağustos tarihleri arasında tutuklu ve hükümlüler korona virüs önlemleri kapsamında birinci dereceden akrabalarından iki kişiyle kapalı görüş yapabilecek.
Kaynak: İHA
Etiketler : Adalet Bakanlığı,
720982 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/720982.aspx
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