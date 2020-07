Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü Bursa bıçaklarını üreten ustalar, bu yıl korona virüse karşı özel saplı bıçaklar imal etti. Tahta saplı bıçakların bakteri barındırması üzerine ustalar, ABS plastikten üretilen antibakteriyel saplı bıçaklar üretiyor. Vatandaşlar. yıkanma özelliği bulunan bu bıçaklara kurban bayramında rağbet gösteriyor. Bu yıl kurban kesme bıçakları 80 ila 100 lira arasında değişen fiyatlarla satılırken, et doğrama ve yüzme bıçakları ise 60 ila 70 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.



Bayram öncesi bıçak satışlarının arttığını ifade eden Bursalı bıçakçılar, "Yaklaşan kurban bayramı sebebiyle bıçak satışlarımız artmaya başladı. Vatandaşlar Bursa bıçağına büyük rağbet gösteriyor. Bu yıl korona virüsten dolayı biz de önce sağlık diyoruz. Bu yıl bıçakların sapları bakteri tutmaması için ABS plastik kullanıyoruz. Bu plastik sert bir yapıya sahip olup, bakteri üremez. Biz müşterilerimize bu bayram bu tarz bıçakları kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Korona virüs tedbirleri kapsamında gerekli tedbir almaya çalışıyoruz. Vatandaşlar pandemi sürecinde ABS saplı bıçak modellerini kullanırlarsa, sağlık açısından da iyi olur. Bayram yaklaştıkça satışlarımız artmaya başladı. Bursa bıçaklarını Türkiye’nin her iline ve dünyanın pek çok ülkesine gönderiyoruz. Bu bıçakların yıkanabilir olması ilgiyi daha da arttırıyor. Kurban kesimi bıçakları 80 ila 100 lira arasında değişiyor. Yüzme ve et doğrama bıçakları ise 60 ila 70 lira arasında değişiyor" dedi.