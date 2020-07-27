İçişleri Bakanlığı: Muş’un Malazgirt ilçesinde Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit olduğu ve eşinin yaralandığı terör saldırısının failleri ve eylemi gerçekleştiren teröristlere yardım ettiği değerlendirilen 9 şüpheli, Muş İl Jandarma Komutanlığının operasyonuyla yakalandı.
Şehit Binbaşı Kulaksız ve eşine saldırı olayında flaş gelişme
27.07.2020 - 16:32 | Son Güncelleme: 27.07.2020 - 16:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: Muş’un Malazgirt ilçesinde Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit olduğu ve eşinin yaralandığı terör saldırısının failleri ve eylemi gerçekleştiren teröristlere yardım ettiği değerlendirilen 9 şüpheli, Muş İl Jandarma Komutanlığının operasyonuyla yakalandı.
Etiketler : içişleri bakanlığı,Binbaşı Arslan Kulaksız,Muş,
721026 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/721026.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER