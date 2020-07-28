Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KKTC'ye sevk edilecek askerleri Mersin'e götürmek için yola çıkan Alaşehir Sarıkız Turizm firmasına ait otobüs, Mut-Karaman kara yolu Zeytinalanı mevkiinde devrildi. Dört Mehmetçik şehit olurken iki otobüs şoförü de hayatını kaybetti. Şehitlerden 22 yaşındaki Tarsuslu Mustafa Dağlı'nın bir ay evvel askerliğe başladığı 21 yaşındaki Samet Çaldır'ın ise Bursalı olduğu öğrenildi.

Yirmi bir yaşındaki er Kerim Arslan'ın şehit olduğu haberi Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde yaşayan ailesini acıya boğdu. 25 yaşındaki Samsunlu Caner Mayendağı'nın ise bekar olduğu belirtildi. Kazada yaralanan 27 asker ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan iki Mehmetçik ambulans helikopterle Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Olay sonrası kaza alanına gelerek incelemelerde bulunan Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, daha sonra Mut Devlet Hastanesi'ne geçerek yaralı askerleri ziyaret etti. Burada açıklama yapan Akar "Şoförün elinden gelen gayreti gösterdiği bilgisine ulaştık. Otobüs içindekilere frenin boşaldığını bildirmiş. Herkesin dikkatli olması, tutunması gerektiğini, sağ tarafın uçurum, sol tarafın ise daha müsait olduğunu söylemiş. Karşı tarafa geçmenin veya öndeki araca çarpmanın tehlikeli olabileceğini aktarmış. Aracı yatırmanın en doğru yol olduğunu, hatta ikinci şoförün ve muavinin telefonla başkalarını arayıp tavsiye aldıklarına dair de bilgiler var. Şoförler elinden gelen gayreti göstermesine rağmen kaza yine de meydana gelmiş" ifadelerini kullandı.

MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başbakanı Tufan Erhürman, şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Akıncı “Kıbrıs’a gelmekte olan askerlerin elim kaza sebebiyle şehit düştüğünü büyük üzüntüyle öğrendik. Şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum” ifadelerini kullandı. Başbakan Ersin Tatar, “Dört Mehmetçiğimizin şehit olması, birçoğunun da yaralanması bize büyük üzüntü yaşattı. Milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun” dedi. LEFKOŞA