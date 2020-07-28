Bu kişiler, anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşler arasından olabilecek. Görüşler, 1-10 Ağustos ile 15-31 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Mahkumlara getirilen hediyeler, 24 saat bekletildikten sonra teslim edilecek. Ateş, öksürük, burun akıntısı bulunanlara görüş izni verilmeyecek. Kapalı görüş alanı havalandırılacak ve zemin, sandalye ve masa gibi yerler çamaşır suyu veya diğer hijyen malzemeleriyle dezenfekte edilecek. Ziyaretçilere maske ve eldiven verilecek. Fiziki mesafe kuralları uygulanacak.
Tutuklu ve hükümlülere bayramda çift görüş izni
28.07.2020 - 02:39 | Son Güncelleme: 28.07.2020 - 02:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanlığı, tutuklu ve hükümlülere, Kurban Bayramı dolayısıyla ağustos ayında iki defa aileleriyle görüşme imkanı sağlayacak.
Etiketler : tutuklu ziyaret,görüş izni,
721101 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/721101.aspx
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