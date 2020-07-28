Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kişiler, anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşler arasından olabilecek. Görüşler, 1-10 Ağustos ile 15-31 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Mahkumlara getirilen hediyeler, 24 saat bekletildikten sonra teslim edilecek. Ateş, öksürük, burun akıntısı bulunanlara görüş izni verilmeyecek. Kapalı görüş alanı havalandırılacak ve zemin, sandalye ve masa gibi yerler çamaşır suyu veya diğer hijyen malzemeleriyle dezenfekte edilecek. Ziyaretçilere maske ve eldiven verilecek. Fiziki mesafe kuralları uygulanacak.