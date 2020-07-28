Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah ezanının okunmasının ardından namazı Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nde kılmak isteyen vatandaşlar içeride yerlerini aldı, fiziki mesafe kuralına riayet ederek saf tuttu. Bazı vatandaşlar da namazını Ayasofya Meydanı’nda yere serilen hasırlar üzerinde kıldı. Öğle namazı öncesinde ise camideki halılar Fatih Belediyesi ekipleri tarafından özel bir makineyle dezenfekte edildi, Isparta’dan getirilen gül suyu ile havalandırma işlemi yapıldı. Namaz öncesi ve sonrası dualar edildi, tekbir ve salavatlar yükseldi.