Sabah ezanının okunmasının ardından namazı Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nde kılmak isteyen vatandaşlar içeride yerlerini aldı, fiziki mesafe kuralına riayet ederek saf tuttu. Bazı vatandaşlar da namazını Ayasofya Meydanı’nda yere serilen hasırlar üzerinde kıldı. Öğle namazı öncesinde ise camideki halılar Fatih Belediyesi ekipleri tarafından özel bir makineyle dezenfekte edildi, Isparta’dan getirilen gül suyu ile havalandırma işlemi yapıldı. Namaz öncesi ve sonrası dualar edildi, tekbir ve salavatlar yükseldi.
Ayasofya misafirlerini ağırlıyor
28.07.2020 - 05:25 | Son Güncelleme: 28.07.2020 - 05:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi, açılışının dördüncü gününde de Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerini ağırlamaya devam etti.
Etiketler : ayasofya,ayasofya cami,
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