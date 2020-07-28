AK Parti deprem ile ilgili Meclisi Araştırma Önergesi verdi. Türkiye'de olası depremlerde can ve mal güvenliğinin sağlanması, depremler hakkında bireysel ve toplumsal bilincin artırılması, depremlerin neden olabileceği fiziksel, sosyal, psikolojik, ekonomik ve çevresel zararların en aza indirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi, depreme hazırlıklı yaşam alanlarının oluşturulması için yapılacakların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması'nın uygun olacağının değerlendirildiği ifade edildi.
AK Parti'den deprem araştırması önergesi
28.07.2020 - 21:01 | Son Güncelleme: 28.07.2020 - 21:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti, depremler ve doğal afetlerin araştırılması ve alınması gereken önlemlerin tespiti amacıyla Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : AK parti,deprem komisyonu,tbmm,
721291 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/721291.aspx
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