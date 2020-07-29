Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Kadına yönelik şiddetin ve aile içi şiddetin önlenmesi için hayata geçirilen İstanbul Sözleşmesi’nden çekilip çekilmemeyle alakalı tartışmalar devam ederken sözleşmeye rağmen son sekiz senede kadına şiddetin ve cinayetlerin arttığı, boşanma oranlarının da her sene yükseldiği görüldü. Sözleşmede yer verilen '’Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ kavramının ise LGBT lobileri tarafından çarpıtılarak suistimal edilmesi toplumda büyük tepkiye yol açıyor.

İLK ONAYLAYAN ÜLKE TÜRKİYE

İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele amacıyla 11 Mayıs 2011’de İstanbul'da imzaya açılan bir Avrupa Konseyi sözleşmesi. Mart 2019 itibarıyla toplam 46 devlet ve Avrupa Birliği tarafından imzalanan sözleşmeyi, 12 Mart 2012’de onaylayan ilk ülke Türkiye olmuştu. Sözleşme, 1 Ağustos 2014 senesinde yürürlüğe girmişti. İstanbul Sözleşmesi doğrultusunda Türkiye’de çıkarılan kanuna göre devlet, şiddetten şikâyetçi olan kadına, dilerse çocuklarıyla birlikte barınma imkânı veriyor. Süreç sona erene kadar maddi yardım sağlıyor. İş ve hatta kimlik değişikliği yapmak isterse yardımcı oluyor. Şiddet uygulayan hakkında en az bir ay süreyle uzaklaştırma kararı alınıyor. Ancak Türkiye’de 2012’den bu yana kadına yönelik şiddet ve cinayetler her geçen sene arttı. Son verilere göre 2012’den bu yana 2 bin 841 kadın öldürüldü. 2012’de 210, 2013’te 237, 2014’te 294, 2015’te 303, 2016’da 328, 2017’de 409, 2018’de 440, 2019’da 474 ve yılın ilk altı ayında 146 kadın öldürüldü.

SEKİZ YILDA BİR MİLYON KORUMA

Cinayetlerin yanı sıra, son sekiz senede kadına yönelik şiddet de durmak bilmedi. 2012’den bu yana eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle koruma kararı verilen davalarının rakamı 1 milyon 608 bin 657. Yine TÜİK verilerine göre eşinden şiddet gören kadın oranı yüzde 39,3.

BİR YILDA 248 BİN BOŞANMA

Ayrıca son sekiz senedeki boşanma davalarının sayısı dikkat çekiyor. 2012 yılında 190 bin 564 boşanma davası açılırken bu sayı her sene arttı. Adalet Bakanlığının verilerine göre 2013’te 197 bin 417, 2014’te 202 bin 17, 2015’te 205 bin 871, 2016’da 212 bin 945, 2017’de 223 bin 194, 2018’de 246 bin 921 boşanma davası açılırken geçtiğimiz sene bu rakam, 248 bin 640’a kadar çıktı.

KÖTÜ MUAMELE GÖRDÜLER

Çiftler geçen sene, 123 bin 237 dosyayla en çok anlaşmalı olarak evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle birbirlerine boşanma davası açtı. Yine 120 bin 667 dava çekişmeli olarak dava açılırken zina sebebiyle birbirlerine boşanma davası açan çift sayısı bin 987. İstanbul Sözleşmesi’ne rağmen gördükleri kötü muamele sonucu ‘hayata kast, kötü ve onur kırıcı davranış’ sebebiyle de 680 boşanma davası açıldı. Terk sebebiyle 585, ortak hayatın yeniden kurulmamasından dolayı 367 ve akıl hastalığı yüzünden de 131 çift boşanmak için mahkemeye başvurdu.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatının ardından AK Parti kurmayları, İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden gözden geçirmek için çalışmalara başladı. Sözleşmenin kadınların haklarına ne kadar etki ettiği ve Türk aile yapısıyla uyumu incelenerek bir rapor hâline getirilecek. Hazırlanan rapor daha sonra Erdoğan’a sunulacak.