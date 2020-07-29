Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gezi finansörü Kavala'yı “Türk hayırsever” olarak tanımlayan ABD, “Türkiye’yi adil ve şeffaf bir dava yürütmeye çağırıyoruz” açıklaması yaptı.

Ankara'dan tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin açıklamasının hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını bildirdi.

Kavala hakkında devam eden bir yargı sürecinin olduğuna işaret eden Aksoy şunları kaydetti: Bağımsız mahkemeler tarafından yürütülen bu sürece herkes saygı duymak zorundadır. Konu FETÖ elebaşının ülkemize iadesine geldiğinde hukuki süreçleri bahane gösteren, keza, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’yı herhangi bir dava süreci başlamadan aylarca tutuklu tutanların ülkemizde devam eden bir davaya bu denli müdahalesi çelişkilidir.

Aksoy, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunun altını çizerek “Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez” değerlendirmesinde bulundu.