Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00’te toplanacak.Toplantının ardından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
29.07.2020 - 08:45 | Son Güncelleme: 29.07.2020 - 08:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00’te toplanacak.Toplantının ardından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Kaynak: İHA
Etiketler : Koronavirüs Bilim Kurulu,Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
721357 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/721357.aspx
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