Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Abdurrahmanlar Mahallesi Azaplar mevkisinde sabaha karşı saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Hortul'un kullandığı 07 YC 231 plakalı motosiklet ile sürücüsü ve plakası belli olmayan bir araç çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde hayatını kaybeden sürücü Hortul'un askerden yeni geldiği ve bir iş yerinde gece bekçisi olarak çalıştığı öğrenildi. Hortul’un cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

