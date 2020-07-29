Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca “YILDIRIM-4 MUNZUR-KUTU” Operasyonu başlatıldı. Bahse konu operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.006) personel [(67) operasyonel tim] görev alıyor.
Yıldırım-4-Munzur-Kutu Operasyonu başlatıldı
29.07.2020 - 12:54 | Son Güncelleme: 29.07.2020 - 12:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca “YILDIRIM-4 MUNZUR-KUTU” Operasyonu başlatıldı. Bahse konu operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.006) personel [(67) operasyonel tim] görev alıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Yıldırım-4-Munzur-Kutu Operasyonu,
721438 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/721438.aspx
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