Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca “YILDIRIM-4 MUNZUR-KUTU” Operasyonu başlatıldı.  Bahse konu operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.006) personel [(67) operasyonel tim] görev alıyor.