Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Karaismailoğlu, bugün Ankara-Sivas YHT Projesi'nde gelinen son durumu yerinde incelemek üzere Yozgat’a gitti. Yerköy şantiyesinde brifing alan Bakan Karaismailoğlu, yatırımda gelinen son durumu helikopter ile havadan inceledi. Karaismailoğlu, projenin Elmadağ şantiyesinde de çalışmaları gün içinde yerinde görecek.



Yapımı 2007 yılında başlatılan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi, 151 kilometresi Kayaş-Yerköy ve 242 kilometresi de Yerköy-Sivas arasında olmak üzere iki etap halinde 393 kilometre bir demiryolu hattını içeriyor.