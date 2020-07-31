Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen DEAŞ'lı teröristin hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındığı belirtildi.
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde bir DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı
31.07.2020 - 16:48 | Son Güncelleme: 31.07.2020 - 16:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde bir DEAŞ'lı teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
Etiketler : msb,
721904 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/721904.aspx
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