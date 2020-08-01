Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikatın hava unsurlarının yer aldığı kısım olan "TurAz Kartalı 2020"ye katılan askerler için bayram etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un tebrik mesajları okundu. Kurban kesilen etkinlikte dualar edildi ve katılımcılar sosyal mesafe kurallarına uygun olarak birbirleriyle bayramlaştı. TurAz Kartalı tatbikatı, Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek. Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 5 Ağustos'a kadar devam edecek.