Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyaretin ardından, İslam âleminin ve büyük Türk milletinin Kurban Bayramı’nı kutlayan Bahçeli, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle vatandaşların bayramı buruk geçirdiğini söyledi.

Bahçeli, “Bayramı coşkuyla kutlama arzumuz gelecek senelere bırakılmıştır. Buna salgın sebebiyle mecburuz. Vatandaşlarımızın bayram süresince çok dikkatli olmalarını, bayramlaşmalarda hassasiyet göstermelerini ve salgını önlemede çaba göstermelerini Cenab-ı Allah’tan diliyoruz” dedi. MHP lideri, Türkiye’nin, dış politikada çok yönlü bir mücadele sürdürdüğü ve başta komşular olmak üzere toplumu iknada başarılı olduğunu belirterek, “Türkiye’nin her ne kadar yalnız kalması için çaba gösterenler olsa da ülkemiz bu konuda da üstün gayretleriyle sonuç almaya artık ulaşmış bulunmaktadır. Bu bakımdan Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nin iki yıllık uygulamaları yakından incelendiğinden bu başarıyı net olarak görmek mümkündür” diye konuştu.



TÜRKEŞ’İN KABRİNE ZİYARET

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, her bayram olduğu gibi bu bayramda da MHP’nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş’in Yenimahalle’deki kabrini ziyaret ederek dua etti.