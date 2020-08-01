Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmetçiğin Kurban Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, "Cudi'nin mazisi maalesef hüzünlerle dolu. Tabii Gabar'da aynı hüzünleri hep yaşadık ama sağ olsun güvenlik güçlerimiz, verdikleri mücadeleyle buraları inşallah huzur beldeleri hâline dönüştürdü. Allah beraberlik, huzur içinde kavuşmayı bizlere nasip etsin. Sizlerle şu anda beraber olan tüm komuta kademesine, tüm güvenlik güçlerimize tekrar şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Allah yâr ve yardımcımız olsun" dedi. Bayram namazını burada askerlerle kılan Bakan Soylu, daha sona Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Pervari ilçesi Doğan Üs Bölgesine geçti.