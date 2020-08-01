Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı
01.08.2020 - 17:57 | Son Güncelleme: 01.08.2020 - 18:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,bayramlaşma,lider,
722086 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/722086.aspx
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