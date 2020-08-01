Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı hazırlıkları kapsamında mekanize unsurların, keskin nişancı, adestim, komando kolları ve atak helikopterinin katılımı ile atışsız tatbikat provaları yapıldığını bildirdi.
Azerbaycan ile Türkiye arasında atışsız tatbikat provası yapıldı
01.08.2020 - 19:18 | Son Güncelleme: 01.08.2020 - 19:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı hazırlıkları kapsamında atışsız tatbikat provaları yapıldığını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,Azerbaycan-Türkiye,talim,
722099 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/722099.aspx
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