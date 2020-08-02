Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Hayırsız Adası yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Adem D. adlı şahsa ait olan 'Egem' ismindeki tekne Kumburnu mevkiinden denize açıldı. Saat 16.30 sıralarında Hayırsız Adası yakınlarında seyir halindeyken alabora olduğu bildirilen tekne battı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinden geldiği, aralarında kadın ve çocukların olduğu öğrenilen teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarına çevrede bulunan diğer yatlar ve kıyıdaki cankurtaranlar da destek verdi. Ekipler suda çırpınan 5 kişiyi kurtardı. Yorgun oldukları gözlenen 5 kişiye ekipler tarafından ilk müdahale yapıldı.

4 kişinin cesedine ulaşıldı

Facianın yaşandığı bölgede arama kurtarma çalışmaları yapan ekipler Şennur Avcı, Sermin Özerman (38), Elifnaz Özerman (16) ve Çınar Ege Göksoy'un (9) cansız bedenlerine ulaştı.

8 yaşındaki çocuk kayıp

Öte yandan alabora olan teknenin içerisinde olduğu öğrenilen 8 yaşındaki S.G. isimli çocuğun kayıp olduğu tespit edildi. 8 yaşındaki kayıp çocuğunu bulmak için ekiplerin çalışması sürüyor.