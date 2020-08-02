Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caferoviç ve Thaçi ile telefonda bayramlaştı
02.08.2020 - 22:09 | Son Güncelleme: 02.08.2020 - 22:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Caferoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA / AA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviçe,Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi,
722332 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/722332.aspx
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