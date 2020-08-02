Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye'deki Musevi, Rum, Ermeni, Süryani cemaatlerine mensup vatandaşların Müslümanlarla bir arada yaşama kültürünü anlatan video serisinin Hatay bölümü yayımladı.

Videoda görüşlerine yer verilen Antakya Katolik Kilisesi Pederi Domenico Bertogli, "Hristiyan" adının ilk defa Antakya'da kullanıldığını belirtti.

Yıllardır bir Sünni mahallesinde yaşadığını aktaran Bertogli, "Herhangi bir problem yaşamadık, her zaman saygı, sevgi içinde yaşıyoruz. 3-4 bayram kutluyoruz, ne zaman Hristiyanların, Sünnilerin, Alevilerin, Musevilerin bayramı olursa kutluyoruz. Özellikle Paskalya Bayramı'nda bütün ayini onlarla birlikte yapıyoruz." dedi.

Antakya Musevi Havrası Vakıf Üyesi Harun Cemal de "Biz aynı yerde yaşıyoruz. Burada ibadethane, Havra, hemen karşımızda Sarımiye Camisi, bu da çok eski bir cami. Ne enteresandır ki cami ile duvar duvara Katolik kilisesi, dünyada daha eşi emsali yok, görülmemiş. Bir cami ile Hristiyanların kilisesi duvar duvara. Yok böyle bir şey ama burada herkes hayret ediyor." ifadelerini kullandı.

Bin yıllardır Musevi, Hristiyan ve Müslümanların kardeşçe bir arada yaşadığını vurgulayan Cemal "Kardeşçe, bir arada yaşama kültürünü içimize sindirmiş insanız." diye konuştu.

Antakya'nın anlatmakla değil, yaşamakla anlaşılacağına işaret eden Cemal, "Benim burada insanlarla bire bir diyaloğumu görmen lazım. O insanların bana karşı tutumunu, sevgisini, saygısını, ihtimamını görmen lazım. O zaman 'Tamam, Antakya, Hatay bu.' diyeceksin." değerlendirmesini yaptı.

Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Bedii Cebrail Kuşoğlu da şunları kaydetti:

"Allah'a şükür, çok kültürlü, medeniyetler şehri Antakya'mızda olmaktan kıvanç duymuşuz. Komşularımızla iyi ilişkilerimiz son derede güzeldir. Birlikte seviniriz, birlikte üzülürüz, birlikte eğleniriz."

Kilisesinin 1700 yıl öncesine kadar dayanan kutsal bir mekan olduğunu belirten Kuşoğlu, "Yapı itibarıyla gördüğünüz kadar 360-370 haneli bir kilisedir. Sadece temmuz-ağustos aylarında mahallemizdeki ev sayısının 700 küsür haneye çıktığını görebiliyoruz." dedi.

"Aramızda fark yok"

Sarımiye Camisi İmamı Muzaffer Talay da "Burada çeşitli dinler olduğu için aramızda herhangi bir fark yoktur. Birbirimize saygı, sevgi çerçevesinde herkes kendi dini görevini yapar. Bayramlarda ziyaretimize gelirler, biz de onların bayramlarında ziyaretlerine gideriz." değerlendirmesinde bulundu.

Son 15 yıldır vakıfların ve azınlık dinleri açısından değişiklikler ve yenilikler yaşandığına dikkati çeken dini temsilciler, reddedilen hiçbir taleplerinin olmadığını belirterek, yaşanan güzellikleri inkar edemeyeceklerini vurguladı.

Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Bedii Kuşoğlu da Antakya'daki yerel medya kanallarının bu güzellikleri fark ederek, "Ezan-Çan-Hazzan" isimli bir program hazırladıklarını sözlerine ekledi.