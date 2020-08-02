Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ekiplerimizin yoğun uğraşları sonucu, Uşak Banaz, Uşak Banaz Hasanbey Köyü, İzmir Menderes - Görece, İzmir Bornova Sarnıç Köyü, Denizli Çal ve Bursa Nilüfer Başköy’deki yangınlar kontrol altına alınmış, soğutma çalışmalarına başlanmıştır” ifadelerini kullandı.