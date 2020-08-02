Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ekiplerimizin yoğun uğraşları sonucu, Uşak Banaz, Uşak Banaz Hasanbey Köyü, İzmir Menderes - Görece, İzmir Bornova Sarnıç Köyü, Denizli Çal ve Bursa Nilüfer Başköy’deki yangınlar kontrol altına alınmış, soğutma çalışmalarına başlanmıştır” ifadelerini kullandı.
Bakan Pakdemirli: 'Uşak, İzmir, Denizli ve Bursa’daki yangınlar kontrol altına alındı'
02.08.2020 - 23:44 | Son Güncelleme: 02.08.2020 - 23:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Uşak, İzmir, Denizli ve Bursa yangınlar kontrol altına alındığını duyurdu.
Etiketler : bakan pakdemirli,yangın,açıklama,
722349 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/722349.aspx
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