Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan Erel, geliştirdiği vücuttaki kimyasal stresi ölçen yerli ve millî teşhis kiti ile listenin en üst sıralarına girmeyi başardı. Aynı zamanda Ankara Şehir Hastanesi Biyokimya Merkez Laboravutarı Sorumlusu olan Prof. Dr. Erel, 100 bin kişinin yer aldığı listeye Türkiye’den 196 bilim adamının girdiğini belirtti. Bu kişilerden 30’unun tıp alanında çalışmalar yaptığını ifade eden Erel “Ben de bu bilim adamlarından biriyim. Adım, tıp alanında en yüksek sıralarda yer aldı. Bu başarımdaki en önemli etken, yılmadan çalışmak oldu. Bugüne kadar 436 uluslararası alanda tam metin olarak makalem yayımlandı. Bunlara yapılan 16 binin üzerinde atıf var. Ayrıca, bu çalışmaların 10'u somut ürünlere çevrildi. Ürünler, araştırmacılar tarafından kullanıldı, endüstriye uygulandı. Yerli ve millî olarak üretilen ürünler şu anda 25 ülkeye ihraç ediliyor” diye konuştu. Bilim adamlığının bir hayat tarzı olduğunu ve büyük fedakârlık gerektirdiğini söyleyen Prof. Dr. Özcan Erel, Bütün gençleri araştırma, geliştirme çalışmalarının içinde olmaya çağırdı. Erel, asistanların çoğunda bilimsel isteği zayıf bulduğunu ve bunun artırılması gerektiğini de aktardı.