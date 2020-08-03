Dışişleri Bakanlığı: PKK/YPG Terör Örgütü Güdümündeki “Suriye Demokratik Güçleri” nin Yaptığı Duyurulan Petrol Anlaşması )ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz. Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez
Dışişleri Bakanlığı: Bu tasarruf asla kabul edilemez
03.08.2020 - 10:17 | Son Güncelleme: 03.08.2020 - 10:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı: PKK/YPG Terör Örgütü Güdümündeki “Suriye Demokratik Güçleri”nin Yaptığı Duyurulan Petrol Anlaşması ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz. Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez
Etiketler : dışişleri bakanlığı,
722421 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/722421.aspx
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