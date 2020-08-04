İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan ve söndürme ekiplerinin saatler süren mücadelesiyle kontrol altına alınan yangında yüzlerce ağaç küle döndü.
Yaklaşık 300-400 hektar alanın etkilendiği tahmin edilen yangından geriye kalanlar drone ile görüntüledi.
Çile Köyü mevkisindeki ormanlık alanda 2 Ağustos'ta başlayan ve 22 saat süren çalışmalar sonrası kontrol altına alınabilen yangında hektarlarca alanın yeşilden griye döndüğü görüldü.
Görüntülere, yangından zarar görmüş bölgede artık hiçbir canlının yaşamadığı da yansıdı.
Öte yandan yangınla ilgili soruşturma kapsamında bölgede piknik amaçlı ateş yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan E.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Pazar günü Çile Mahallesi mevkisinde başlayan yangına 2 uçak, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personelle müdahalede bulunulmuş, yangın, ekiplerin çabasıyla gece saatlerinde kontrol altına alınmıştı.