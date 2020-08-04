Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Şentop “Beyrut‘ta yaşanan yıkıcı patlamanın sebebi kesinleşmese de maalesef çok sayıda ölü ve yaralı var. Yaralanan iki vatandaşımıza ve Lübnan halkına geçmiş olsun diyor, yaraların tez zamanda sarılmasını diliyorum. Türkiye, pek çok ülkede olduğu gibi Lübnan halkına da el uzatacaktır” ifadelerine yer verdi.