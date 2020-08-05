Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na tepki:"Değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?"
Yeni parti iddialarının ardından Muharrem İnce'den ilk açıklama!
05.08.2020 - 18:14 | Son Güncelleme: 05.08.2020 - 18:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na tepki:"Değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?"
Kaynak: İHA
Etiketler : muharrem ince,kemal kılıçdaroğlu,
722912 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/722912.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER