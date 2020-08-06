Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, koronavirüse karşı herkesi sorumlu olmaya davet ettiğini belirterek "Maske, mesafe, temizlik kuralına, genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes uymalı. Sorumluluk almaya davet ediyorum. Salgının seyrine rağmen, Kovid-19 riski abartılıyor diyenler, amacı sağlık olmayan telkinlerinden vazgeçmeli." çağrısında bulundu.
Bakan Koca: Sorumlu davranmaya davet ediyorum
06.08.2020 - 13:14 | Son Güncelleme: 06.08.2020 - 13:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maske, mesafe, temizlik kuralına, genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes uymalı. Sorumluluk almaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Fahrettin Koca,twitter,sorumluluk çağrısı,koronavirüs,covid-19,
723090 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/723090.aspx
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