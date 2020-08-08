Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Ahatlı köyünde yaşayan 65 yaşındaki alzheimer hastası Fatma Akbaş, sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha dönmedi.
DAĞ YOLUNDA BULUNDU
Ailesi ve yakınları yaşlı kadını köyde bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan aramalar sonucunda yaşlı kadın Geriş köyünün dağ yolunda bulundu.
Dolaşmaya çıkan yaşlı kadın dağ yolunda bulundu!
08.08.2020 - 10:00 | Son Güncelleme: 08.08.2020 - 10:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dolaşmak için evden çıkan yaşlı kadın Geriş köyünün dağ yolunda bulundu.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Ahatlı köyünde yaşayan 65 yaşındaki alzheimer hastası Fatma Akbaş, sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha dönmedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : kayıp,zonguldak,
723570 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/723570.aspx
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