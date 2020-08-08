Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Ahatlı köyünde yaşayan 65 yaşındaki alzheimer hastası Fatma Akbaş, sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha dönmedi.

DAĞ YOLUNDA BULUNDU

Ailesi ve yakınları yaşlı kadını köyde bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan aramalar sonucunda yaşlı kadın Geriş köyünün dağ yolunda bulundu.