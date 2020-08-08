MSB:"Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 8 Ağustos 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada üç kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen bir silah arkadaşımız kurtarılamayarak şehit olmuştur. Çatışmada beş bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir."
MSB açıkladı: 1 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralı
08.08.2020 - 21:05 | Son Güncelleme: 08.08.2020 - 21:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 8 Ağustos 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada üç kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen bir silah arkadaşımız kurtarılamayarak şehit olmuştur. Çatışmada beş bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir."
Etiketler : msb,
723688 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/723688.aspx
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