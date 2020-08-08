Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca, 8 Ağustos Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, Son 24 saatte 1082 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 222 bin 656 oldu.

ZATÜRRE ORANINDA DÜŞÜŞ

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada zatürre oranına dikkat çekerek, "Zatürre oranı tüm Türkiye’de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi. Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı" dedi.