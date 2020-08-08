Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korkunç patlamanın olduğu Beyrut limanı ve çevresindeki yerleşim yerlerinde oturan ancak evsiz kalan mağdurlar için gıda yardımları başladı.

Gıda yardımlarının yanı sıra temiz içme suyu ve ekmek dağıtımı yapıldı.

Derneğin Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Acun ve Ammar Çetin’in koordinesinde yapılan yardımlar felaketin yaraları tam olarak sarılana kadar aralıksız bir şekilde devam edecek.

Lübnan Kızılhaç’ının son olarak meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 154'e, yaralananların sayısı 4 bine kayıp saıyısının 80'e yükseldiğini duyurdu.

Deniz Feneri Derneği, Lübnan halkının yaralarının sarılması için ayrıca bir Acil Yardım Kampanyası başlattı.

Dernek aracılığıyla Lübnan halkına yardımda bulunmak isteyen hayırseverler, AFET yazıp 5560'a SMS göndererek 10 TL bağışta bulunabilecek.

Daha fazla bağışta bulunmak isteyenler ise derneğin internet sitesinden ya da banka hesap numaralarına LÜBNAN YARDIM açıklaması ile bağışta bulunabilir

Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve milletinin birlikte Lübnan halkının yanında olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan "Her şeyimizle Lübnan'ın yanında olacağız, Beyrut'un yanında olacağız, Lübnan halkının da yanında olacağız." Kardeş Lübnan halkının, Lübnan yöneticilerinin bizlere vereceği bilgileri önemle takip ediyoruz." diyerek konuyla yakından ilgilendiğini ifade etti.