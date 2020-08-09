Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mete serisi tabancaların dünyadaki sayısının 500 bin civarına ulaştığına dikkat çeken Samsun Yurt Savunma AŞ Genel Müdürü Utku Aral, silahın gelecek sene ocak ayından itibaren ABD’ye ihraç edileceğini kaydetti. Utku Aral, Mete’nin en önemli farkının her iki elle de kullanılması olduğuna dikkat çekerek “Testlerde 50-60 bin mermi atışı yapıldı, eksi 50 derecede bile çok başarılı. Dünyada bu standartlar yok. Düşme, dağılım, mermi çıkış hızı gibi testleri de geçti” dedi.