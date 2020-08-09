Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Örençay Köyü'nde müstakil eve yılan girdi. Yılanı gören ev sahipleri durumu, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, eve giren yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı yakaladı. Yılan, ekipler tarafından tekrar doğaya bırakıldı.
Eve giren 1,5 metre uzunluğundaki yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
09.08.2020 - 11:32 | Son Güncelleme: 09.08.2020 - 11:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ’da bir eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Örençay Köyü'nde müstakil eve yılan girdi. Yılanı gören ev sahipleri durumu, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, eve giren yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı yakaladı. Yılan, ekipler tarafından tekrar doğaya bırakıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : yılan,elazığ,
723800 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/723800.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER