Kocaeli’de bir dizi programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak 6 Ağustos Perşembe günü kalp krizi geçiren ağabeyi Hasan Erdoğan’ın oğlu Halil Erdoğan’ı, Başiskele ilçesinde tedavi gördüğü özel hastanede ziyaret etti. Yeğeni Halil Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra hastaneden ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kalp krizi geçiren yeğenini ziyaret etti
09.08.2020 - 22:24 | Son Güncelleme: 09.08.2020 - 22:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’de kalp krizi geçiren yeğeni Halil Erdoğan’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,kalp krizi,yeğen,
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