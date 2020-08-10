Bakan Soylu: Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs tedbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceğiz
Bakan Soylu: Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs tedbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceğiz
10.08.2020 - 11:11 | Son Güncelleme: 10.08.2020 - 11:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Soylu: Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs tedbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceğiz
Etiketler : Süleyman Soylu,
724008 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/724008.aspx
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