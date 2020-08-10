MSB: "Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"
Haftanin'de 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
10.08.2020 - 11:35 | Son Güncelleme: 10.08.2020 - 11:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"
Kaynak: AA
Etiketler : Irak,MSB,terörist,
724013 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/724013.aspx
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