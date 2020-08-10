Bakan Koca sosyal medya hesabından maske fotoğrafını paylaşarak, “Maskeyle nefes almak, solunum cihazına bağlanarak nefes almaktan kolaydır” ifadelerini kullandı.
Bakan Koca: Maskeyle nefes almak, solunum cihazına bağlanarak nefes almaktan kolaydır
10.08.2020 - 22:06 | Son Güncelleme: 10.08.2020 - 22:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske kullanımının önemine vurgu yaparak, “Maskeyle nefes almak, solunum cihazına bağlanarak nefes almaktan kolaydır” dedi.
Kaynak: İHA
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724119 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/724119.aspx
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