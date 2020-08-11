Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Karargahı başta olmak üzere Kuvvet Komutanlıkları ve bölgedeki birlik komutanlarına video telekonferans yöntemiyle bağlanarak toplantı gerçekleştirdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın video telekonferans yöntemiyle katıldığı toplantıda, Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alparslan Kavaklıoğlu da hazır bulundu.

Oruç Reis için tüm tedbirler alındı

Halihazırda devam eden faaliyetler hakkında birlik komutanlarından bilgi alarak talimatlar veren Bakan Akar, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma yapacak olan MTA Oruç Reis gemisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından refakat ve koruma sağlandığını hatırlatan Bakan Akar, Türkiye’nin deniz yetki alanlarındaki uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerini korumak için tüm gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.



Türkiye’nin Kıbrıs dahil Mavi Vatan’daki hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimli, kararlı ve muktedir olduğunu vurgulayan Bakan Akar, Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı olmadığını ve bölgede hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğini ifade etti.

Terörle mücadele tavizsiz sürecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, video telekonferans yöntemi ile gerçekleşen toplantıda, teröristlerle mücadelenin tavizsiz devam edeceğini, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan tempo ve şiddette operasyonların süreceğinin altını çizdi.



Bakan Akar, büyük bir dikkat ve titizlikle uygulanan korona virüs ile mücadelenin de kararlıkla devam edeceğini kaydetti.