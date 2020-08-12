Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da “salgının seyrine göre” okulların durumunun belirleyici olacağını söylemişti. Bakanlıktan konuyla ilgili dün yeni bir açıklama geldi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadeleri kullanıldı. Kararın bugün yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı’nda ele alınacağı belirtildi.